Najväčšie senzácie: Šokovaní Sovieti, hodinky pre Poliakov, či výčitky švédskeho brankára

Kanaďania sa museli presúvať do druhého dejiska MS v hokeji 2025 napriek tomu, že vyhrali A-skupinu. Štvrtí z B-skupiny Dáni totiž mali v prípade postupu vopred garantované domáce prostredie.

Sportnet ponúka krátke príbehy troch najväčších senzácií, ktoré sa odohrali na ľade počas majstrovstiev sveta či zimných olympijských hier.

Zázrak na ľade, ZOH 1980

Zápas medzi USA a Sovietskym zväzom vo finálovej skupine na ZOH 1980 v Lake Placid vošiel do dejín ako Zázrak na ľade (Miracle on Ice). Nebola to len hokejová udalosť storočia (podľa IIHF).

V ére studenej vojny to znamenalo oveľa viac. Oba tímy nastupovali proti sebe vo vypätej politickej situácii, len niekoľko týždňov po sovietskom vpáde do Afganistanu. Sovieti vedení legendárnym trénerom Viktorom Tichonovom v tom čase vládli svetovému hokeju.

VIDEO: Posledná minúta zápasu USA - ZSSR na ZOH 1980