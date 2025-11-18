Namiesto zázraku hanba. Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe (ohlasy médií)

Dávid Hancko v zápase proti Nemecku.
Fotogaléria (87)
Dávid Hancko v zápase proti Nemecku. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. nov 2025 o 08:38
Prečítajte si ohlasy médií po prehre Slovenska s Nemeckom v kvalifikácii MS vo futbale 2026.

LIPSKO. Ohlasy médií po prehre Slovenska na ihrisku Nemecka 0:6 v kvalifikácii MS 2026 vo futbale:

The Guardian (V. Brit.): „Nemecko si zabezpečilo miestenku na budúcoročných MS, keď v poslednom kvalifikačnom zápase zdolalo Slovensko 6:0, Na kolená ho zrazilo štyrmi gólmi v prvom polčase a poslalo súpera do marcovej baráže.“

Bild (Nem.): „Stále sme ešte Nemecko!“

Corriere dello Sport (Tal.): „Nemecko prevalcovalo Slovensko a letí na majstrovstvá sveta.“

La Repubblica (Tal.): „Nemecko na majstrovstvách sveta, Slovensko prevalcované 6:0.“

Mundo Deportivo (Šp.): „6:0 – revanš s jasným víťazstvom pre Nemecko a postup na MS.“

Diario AS (Šp.): „Také je to s Nemeckom. Keď ide do tuhého, len zriedka zlyhá.“

Tages-Anzeiger (Švajč.): „Nemecko rozdrvilo Slovákov a cestuje na MS. Po troche trápenia sa Nemecko predsa len bez obchádzok kvalifikovalo na MS 2026.“

Blick (Švajč.): „Nemecko úplne odviazané – istota postupu na MS.“

Kleine Zeitung (Rak.): „Poltucet je kompletný! Nemecko spečatilo lístok na MS galapredstavením.“

L'Équipe (Fr.): „Nemecko, útočiace od začiatku až do konca a vedené oslnivým výkonom Saného, si so súperom ľahko poradilo a bez problémov si zabezpečilo miestenku na majstrovstvá sveta.“

iDnes (ČR): „Nemeckí futbalisti rozdrvili v Lipsku v rozhodujúcom stretnutí Slovensko 6:0 a zaistili si účasť na majstrovstvách sveta.“

iSport.cz (ČR): „Nemecko - Slovensko 6:0. Favorit nezaváhal a mieri na MS, hostia po rekordnom páde do baráže.“

aktualne.cz (ČR): „Namiesto zázraku hanba. Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe.“

