Namiesto zázraku hanba. Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe (ohlasy médií)

LIPSKO. Ohlasy médií po prehre Slovenska na ihrisku Nemecka 0:6 v kvalifikácii MS 2026 vo futbale:
The Guardian (V. Brit.): „Nemecko si zabezpečilo miestenku na budúcoročných MS, keď v poslednom kvalifikačnom zápase zdolalo Slovensko 6:0, Na kolená ho zrazilo štyrmi gólmi v prvom polčase a poslalo súpera do marcovej baráže.“
Bild (Nem.): „Stále sme ešte Nemecko!“
Corriere dello Sport (Tal.): „Nemecko prevalcovalo Slovensko a letí na majstrovstvá sveta.“
La Repubblica (Tal.): „Nemecko na majstrovstvách sveta, Slovensko prevalcované 6:0.“
Mundo Deportivo (Šp.): „6:0 – revanš s jasným víťazstvom pre Nemecko a postup na MS.“
Diario AS (Šp.): „Také je to s Nemeckom. Keď ide do tuhého, len zriedka zlyhá.“
Tages-Anzeiger (Švajč.): „Nemecko rozdrvilo Slovákov a cestuje na MS. Po troche trápenia sa Nemecko predsa len bez obchádzok kvalifikovalo na MS 2026.“
Blick (Švajč.): „Nemecko úplne odviazané – istota postupu na MS.“
Kleine Zeitung (Rak.): „Poltucet je kompletný! Nemecko spečatilo lístok na MS galapredstavením.“
L'Équipe (Fr.): „Nemecko, útočiace od začiatku až do konca a vedené oslnivým výkonom Saného, si so súperom ľahko poradilo a bez problémov si zabezpečilo miestenku na majstrovstvá sveta.“
iDnes (ČR): „Nemeckí futbalisti rozdrvili v Lipsku v rozhodujúcom stretnutí Slovensko 6:0 a zaistili si účasť na majstrovstvách sveta.“
iSport.cz (ČR): „Nemecko - Slovensko 6:0. Favorit nezaváhal a mieri na MS, hostia po rekordnom páde do baráže.“
aktualne.cz (ČR): „Namiesto zázraku hanba. Nemci roztrhali slovenské sny o priamom postupe.“