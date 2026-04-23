Talentovaný brankár si musí ešte počkať na šancu. Zostava Slovenska v prípravnom zápase v Nemecku

Na snímke brankár Adam Gajan. (Autor: TASR)
Sportnet|23. apr 2026 o 19:02
Pozrite si zostavy zápasu Nemecko - Slovensko v prípravnom zápase pred MS v hokeji 2026.

Slovenskí hokejisti hrajú tretí zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.

Tím Vladimíra Országha nastúpi v Kaufbeurene proti domácemu Nemecku.

V zápase sa do bránky Slovenska postaví Eugen Rabčan, náhradníkom bude Adam Gajan, ktorý si počká na svoj debut v A-tíme.

V prvej formácii figuruje v útoku kapitán Marek Hrivík a spolu s ním Adam Liška a Martin Faško-Rudáš.

Slováci následne budú čeliť Nemecku aj v sobotnom odvetnom zápase.

Duel Nemecko - Slovensko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.

