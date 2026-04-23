Talentovaný brankár si musí ešte počkať na šancu. Zostava Slovenska v prípravnom zápase v Nemecku

Slovenskí hokejisti hrajú tretí zápas v príprave na MS v hokeji 2026, ktoré sa uskutočnia od 15. mája do 31. mája 2026 vo Švajčiarsku.
Tím Vladimíra Országha nastúpi v Kaufbeurene proti domácemu Nemecku.
V zápase sa do bránky Slovenska postaví Eugen Rabčan, náhradníkom bude Adam Gajan, ktorý si počká na svoj debut v A-tíme.
V prvej formácii figuruje v útoku kapitán Marek Hrivík a spolu s ním Adam Liška a Martin Faško-Rudáš.
Slováci následne budú čeliť Nemecku aj v sobotnom odvetnom zápase.
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Duel Nemecko - Slovensko vysiela naživo stanica JOJ Plus. Online textový prenos nájdete na Sportnet.sk.