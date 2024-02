Laureátkou sa stala aj Jamrichová. Národné športové centrum ocenilo 18 športovcov

V ére samostatného Slovenska sa na juniorskej úrovni podarilo vyhrať grandslamovú dvojhru aj Martinovi Kližanovi na Roland Garros 2006 a tiež Kristíne Kučovej o rok neskôr na US Open. Na vyhlasovanie si rodáčka z Trnavy odskočila z tréningu.

Zároveň som rád, že aj vďaka novému Ministerstvu cestovného ruchu a športu budeme môcť do tejto oblasti priniesť viac financií a podporiť tak mladé talenty a tiež skúsených športovcov. Vážime si spoluprácu s Národným športovým centrom, ktoré v súčinnosti s ministerstvom vyvíja odhodlanie šport na Slovensku neustále zveľaďovať a podporovať," povedal Krišanda.

"Najväčším zadosťučinením pre športovca za každodennú drinu sú výsledky, ktoré dosiahne a pocit, keď za tvrdo vydretý úspech dvihne nad hlavu pohár, či získa medailu pre víťaza. Nesmieme zabúdať na to, že pritom reprezentuje našu krajinu. Preto som na všetkých našich športovcov a ich trénerov mimoriadne hrdý.

V uplynulých týždňoch ju trápila osemmilimetrová trhlina v bruchu, ktorá sa však zacelila a momentálne trénuje naplno.

"Budúci týždeň hrám ženský turnaj v Trnave. Som rada, že mám túto možnosť," dodala Jamrichová, ktorá by sa na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros mohla predstaviť v ženskej súťaži.

"Uvidíme na základe výsledkov na ženskom okruhu. Antuka nie je môj veľmi obľúbený povrch, je to pre mňa troška trápenie. Určite to však mám veľmi rada, je to Paríž a navyše grandslam, kde je vždy príjemné hrať," dodala Jamrichová.