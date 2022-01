Napodobní McGregora? Sebavedomý Oliveira si verí na zápis do histórie UFC

LAS VEGAS. Decembrová obhajoba titulu ľahkej divízie UFC ukázala svetu zmiešaných bojových umení silu šampióna Charlesa Oliveiru. V neľahkom zápase proti Dustinovi Poirierovi si Brazílčan prešiel krízovými chvíľami. Napokon však Oliveira zvíťazil pred limitom. V tejto chvíli je rekordér UFC v počte výhier pred limitom (18) diskutovaným bojovníkom. O súboj s ním sa už prihlásil Justin Gaethje či hviezdny Conor McGregor. Šampión má, zdá sa, iné plány.

Chce sa zapísať do histórie Hoci by sa to na prvý pohľad nemuselo zdať, 32-ročný bojovník pomýšľa na zápis do historických kroník UFC.

V rozhovore pre portál MMAFighting sa totiž Oliveira nechal počuť, že by sa nebránil súboju o ďalší opasok. Konkrétne zmienil zápas s dvoma šampiónmi, a to s Alexandrom Volkanovskim (perová váha) a Kamaruom Usmanom (veltrová váha). „Vážne som si nemyslel, že budem schopný schudnúť na 66 kilogramov, ale pri poslednom zhadzovaní som sa cítil skvelo a bola tam ešte poriadna rezerva, vďaka čomu verím, že by to išlo spraviť. Ak by som mal možnosť bojovať v perovej divízii o opasok, išiel by som do toho. Rovnako by som neodmietol ani šancu zabojovať hneď o titul vo veltrovej váhe. Viac ale v tomto momente preferujem zápas do 66 kilogramov,“ uviedol.

Zaujímavosťou je, že Oliveira dlhú dobu zápasil v UFC práve v perovej váhe. Svetový úspech ale pre zástupcu tímu Chute Boxe Diego Lima prišiel až s prechodom do ľahkej divízie. Stalo sa tak v apríli 2017. Od toho momentu si Oliveira pripísal jedenásť výhier a iba jedinú porážku. Čo sa týka pripojenia sa do exkluzívneho klubu bojovníkov UFC, ktorí v jednom okamihu vládli dvom divíziam, pre Oliveiru by to bol ďalší splnený sen.