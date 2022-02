Najsilnejší muži sveta mieria do ringu! Boxerská exhibícia láka divákov

„Čakanie konečne skončilo. 19. marca v Dubaji vstúpim do ringu, kde budem čeliť Eddiemu. Bola to dlhá cesta, skoro dva roky odkedy bol tento súboj prvýkrát oznámený.

Nebolo to jednoduché, avšak každá minúta toho stála za to. Veľmi sa na to teším,“ napísal na sociálnej sieti Björnsson.