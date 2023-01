Majstrom Európy v krasokorčuľovaní sa stal Francúz, Slovák Hagara dosiahol nové maximum

Adam Siao Him Fa

Cestu za titulom si Siao Him Fa vydláždil už v krátkom programe, v ktorom vyčnieval nad konkurentmi a do voľných jázd vstupoval s vyše desaťbodovým náskokom pred Talianom Matteom Rizzom.

ESPOO. Francúzsky krasokorčuliar Adam Siao Him Fa sa stal vo fínskom Espoo prvýkrát v kariére majstrom Európy.

Ten predviedol najlepšiu voľnú jazdu, ale na zisk titulu mu to nestačilo. Siao Him Fa získal v Espoo vôbec prvú medailu z MS či ME.

Talian Daniel Grassl a Lotyš Deniss Vasiljevs skončili mimo pódia a neobhájili striebro, resp. bronz z vlaňajších ME v estónskom Tallinne.

Hagara figuroval po krátkom programe na 21. priečke. Vo voľnej jazde sa v úvode nevyhol zaváhaniu, ale celkovo zanechal výborný dojem a polepšil si o tri priečky. Najťažšie dva trojité axely skočil bez zaváhania.

Na vlaňajších ME obsadil iba 16-ročný slovenský reprezentant v krátkom programe 25. priečku a tesne mu unikol postup do voľných jázd.

Na MS v Montpellieri skončil na 26. mieste, v Espoo tak dosiahol najlepšieho umiestnenia v kariére na vrcholných podujatiach.