ONLINE: Kombinácia mužov na MS v lyžovaní 2023, slalom (2. kolo)

Pořadí SP

1. Marco Odermatt (SUI) 1386 b

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1073 b

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 779 b

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 767 b

5. Loïc Meillard (SUI) 692 b

6. Lucas Braathen (NOR) 671 b

7. Alexis Pinturault (FRA) 535 b

8. Marco Schwarz (AUT) 494 b

9. Manuel Feller (AUT) 474 b

10. Daniel Yule (SUI) 394 b

...

116. Adam Žampa (SVK) 20 b

132. Jan Zabystřan (CZE) 12 b