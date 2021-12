Na úvod hráme proti zlatým USA. Poznáme recept na výhru Slovenska

BRATISLAVA. Prvý zápas slovenských reprezentantov na MS v hokeji do 20 rokov 2022 sa začne 27. decembra o 3.30 h stredoeurópskeho času. Odvysiela ho nový športový kanál verejnoprávnej RTVS.

Okrem toho nemôžeme zabudnúť na útočníkov. Slováci si musia dávať obrovský pozor na prvé dve formácie Američanov a hráčov ako Matthew Beniers, Matthew Knies, Logan Cooley, Brett Berard, Sasha Pastujov a Matt Coronato . Ak im dajú čo i len piaď priestoru, využijú to.

Na defenzívne úlohy majú Tylera Klevena , ktorý je pri pohybe s pukom asi najhorší hráč tímu, no má pomerne dobrú defenzívnu hru a vyznáva fyzický, až nebezpečný štýl.

Okrem nich sa v defenzívnych radoch objavia aj Luke Hughes či Scott Morrow , ktorí štýlom hry pripomínajú viac útočníkov než obrancov. V útoku budú protivníkom robiť šlamastiku, no obranne často dvíhajú tlak vlastným trénerom.

Ide o juniorský ekvivalent tzv. shut-down páru, ktorý by mohol znepríjemňovať život elitným formáciám Slovenska.

Nejde o veľké mená, no obsahuje hráčov, ktorí sú schopní zahrať vynikajúco takticky v prechodovej fáze hry a pri tvorbe tlaku. Zároveň je veľmi komplexná.

Medzi najsilnejšie stránky tímu USA patrí jednoznačne ich obrana. Tá by mohla byť najpevnejšia zo všetkých defenzív na turnaji.

Proti Slovensku zrejme bude nastupovať proti top formáciám, avšak nevieme, s kým, keďže v prípravnom zápase proti Fínsku si vyskúšal hneď niekoľkých spoluhráčov. Podľa informácií skautov a insiderov by mal tvoriť pár s Ianom Mooreom.

V útoku majú extrémne silných najlepších hráčov, ale po nich prichádza kvalitatívna medzera. V spodnej šestici ofenzívy chýba ťahúň. Tým by sa teoreticky mohol stať Dominic James , nedraftovaný, no kvalitný two-way útočník.

Kryť chrbát mu z pozície brankárskej dvojky bude robiť sedemnásťročný Dylan Silverstein , ktorý síce má slušné čísla vo vývojovom programe, no je to brankár, ktorý technicky nie je ani zďaleka pripravený na túto úroveň. Trojkou je kvalitatívne ešte slabší Kaidan Mbereko .

Je neuveriteľný v prechodovej fáze, kde svojim efektívnym korčuľovaním dokáže rýchlo dostať puk z obrany do útoku a vytvoriť tým príležitosť pre svoj tím. Proti Fínsku nastupoval vo formácii s Brettom Berardom na ľavom krídle, na pravom krídle sa mu striedala dvojica Matthew Coronato a Matthew Samoskevich .

Matthew Knies, krídlo, #89

Slovenskí diváci už meno Matthew Knies poznajú z mnohých článkov, ktoré odhaľujú jeho slovenský pôvod, presnejšie slovenských rodičov. Matthew sa im narodil už po presťahovaní do USA vo Phoenixe.

Je to veľký a dynamický two-way krídelník, ktorého by sa prenesene dalo prirovnať k švajčiarskemu nožíku. Môže byť využívaný vo všetkých situáciách a s ktorýmkoľvek centrom. Je fyzickým hráčom, ktorý sa nebojí svoju výšku a váhu využiť v spolupráci so šikovnými ručičkami a ostrou strelou.

Pre Matta a jeho rodinu bude nočný zápas špeciálny. Nastúpi v druhej formácii s centrom Loganom Cooleym, ktorý je radený medzi päť najlepších prospektov pre draft 2022. Na pravom krídle bude hrať jeden z dvojice Sasha Pastujov - Carter Mazur, no na upresnenie si budeme musieť počkať.