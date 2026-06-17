Náhly zvrat pred voľbami. Vyzývateľ Šatana stiahol kandidatúru na prezidenta SZĽH

Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol päť dní pred volebným Kongresom SZĽH stiahnuť svoju kandidatúru. Uviedol to pre portál Šport.sk.
Štyridsaťosemročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana v boji o prezidentskú funkciu. Súčasný šéf SZĽH tak nebude musieť o svoj post bojovať a má voľnú cestu k tretiemu mandátu.
„Z osobných dôvodov som sa rozhodol, že z voľby na volenú funkciu prezidenta SZĽH odstupujem a nebudem kandidovať na funkciu prezidenta SZĽH vo voľbách, ktoré sa budú konať na Kongrese SZĽH dňa 22. júna 2026,“ povedal Klíma pre web Šport.sk.
Klíma pracuje v HC Košice od roku 2020, okrem košického klubu bol aj členom organizačného tímu viacerých športových podujatí.
Šatan stojí na čele SZĽH od júna 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil vo voľbách v roku 2022 svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho.
Volebný kongres v Bratislave okrem postu prezidenta rozhodne aj o obsadení ôsmich miest do výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, dvoch členov Dozornej rady SZĽH a predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie.