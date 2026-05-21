Marquez si bude musieť dať pauzu. Po havárii vynechá dve veľké ceny

Alex Marquez.
TASR|21. máj 2026 o 15:51
Marquez havaroval v 12. kole počas súboja s Pedrom Acostom.

Španielsky motocyklista Alex Marquez bude musieť vynechať minimálne dve nadchádzajúce veľké ceny v triede MotoGP.

Počas nedeľnej VC Katalánska utrpel zlomeninu krčného stavca a kľúčnej kosti. Mladší z bratov Marquezovcov sa tak nepredstaví na pretekoch v Taliansku a v Maďarsku.

Marquez havaroval v 12. kole počas súboja s Pedrom Acostom, ktorý pre technické problémy náhle spomalil a Marquez narazil do chrbta svojho krajana.

V závislosti od toho, ako sa bude zotavovať, by sa mohol vrátiť na podujatie v Českej republike. To je na pláne počas víkendu od 19. do 21. júna.

Jeho starší brat a úradujúci majster sveta Marc Marquez je momentálne tiež zranený a pravdepodobne vynechá VC Talianska. Informáciu priniesla agentúra AFP.

MotoGP

