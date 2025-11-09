Štart z pole position využil dokonale. Bezzecchi dosiahol druhý triumf v sezóne

Marco Bezzecchi oslavuje triumf v Portugalsku
Marco Bezzecchi oslavuje triumf v Portugalsku (Autor: TASR/AP)
TASR|9. nov 2025 o 16:08
V šampionáte si zaistil celkové tretie miesto.

MotoGP - Veľká cena Portugalska

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

41:13,616 min

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

+2,583 s

3.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+3,188 s

PORTIMAO. Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi ovládol nedeľnú Veľkú cenu Portugalska seriálu MotoGP.

Na predposlednom podujatí sezóny triumfoval 26-ročný pretekár Aprilie s náskokom 2,583 sekundy pred Španielom Alexom Marquezom na Ducati, tretí finišoval ďalší Španiel Pedro Costa (+3,188).

Talian si počas 25 kôl udržal pole position a nedal súperom šancu dostať sa pred neho. Pre Bezzecchiho je to druhý triumf v sezóne, celkovo piaty v kariére.

„Som veľmi rád za toto víťazstvo, počas pretekov som sa cítil fantasticky. Mal som veľký rešpekt pred Alexom a Pedrom. Snažili sme sa zapracovať na tom, aby som v sebe našiel niečo extra, pretože obaja podali včera dobrý výkon,“ citovala Bezzecchiho agentúra AFP.

Po nedeľných pretekoch má jazdec Aprilie istotu tretieho miesta v celkovom poradí. Svoj celkovo siedmy titul má už istý Marc Marquez, ktorý zo seriálu odstúpil po operácii ramena.

Druhé miesto obsadí jeho mladší brat Alex. Záverečné preteky sezóny MotoGP sú na programe budúci víkend vo Valencii.

Motorizmus

