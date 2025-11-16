Bezzecchi zvíťazil aj v posledných pretekoch sezóny. Zabezpečil si celkové tretie miesto

16. nov 2025
Titul získal už v septembri Marc Marquez.

MotoGP - Veľká cena Valencie

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

40:52,458 min

2.

Raul Fernandez

Španielsko

Aprilia

+0,686 s

3.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Ducati

+3,765 s

VALENCIA. Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral nedeľnú Veľkú cenu Valencie seriálu MotoGP.

Na poslednom podujatí sezóny triumfoval o 0,686 sekundy pred Španielom Raulom Fernandezom (Trackhouse) a tretí skončil jeho krajan Fabio di Giannantonio na Ducati.

Dvadsaťsedemročný Bezzecchi vyhral dve posledné Veľké ceny a pripísal si tretie víťazstvo v sezóne, ktoré mu nakoniec vynieslo aj tretie miesto v celkovom poradí šampionátu.

Ten vyhral už v predstihu v septembri Marc Marquez, ktorý získal siedmy titul v kariére. Druhý celkovo skončil jeho brat Alex Marquez.

Konečné poradie po 22 pretekoch

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

545 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

467 b

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

353 b

