Bezzecchi zvíťazil aj v posledných pretekoch sezóny. Zabezpečil si celkové tretie miesto

MotoGP - Veľká cena Valencie
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
40:52,458 min
2.
Raul Fernandez
Španielsko
Aprilia
+0,686 s
3.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Ducati
+3,765 s
VALENCIA. Taliansky motocyklový pretekár Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral nedeľnú Veľkú cenu Valencie seriálu MotoGP.
Na poslednom podujatí sezóny triumfoval o 0,686 sekundy pred Španielom Raulom Fernandezom (Trackhouse) a tretí skončil jeho krajan Fabio di Giannantonio na Ducati.
Dvadsaťsedemročný Bezzecchi vyhral dve posledné Veľké ceny a pripísal si tretie víťazstvo v sezóne, ktoré mu nakoniec vynieslo aj tretie miesto v celkovom poradí šampionátu.
Ten vyhral už v predstihu v septembri Marc Marquez, ktorý získal siedmy titul v kariére. Druhý celkovo skončil jeho brat Alex Marquez.
Konečné poradie po 22 pretekoch
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
545 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
467 b
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
353 b