Marquez sa po nútenej pauze vrátil späť. Atakoval pódium, napokon nebol ani v TOP 6

Marc Marquez a Pedro Acosta. (Autor: TASR/AP)
TASR|31. máj 2026 o 16:05
Z víťazstva v Taliansku sa teší domáci jazdec.

MotoGP 2026

Výsledky - Veľká cena Talianska:

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

40:57,347 min

2.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

+ 3,559 s

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

+ 5,098 s

4.

Ai Ogura

Japonsko

Aprilia

+ 5,132 s

5.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Ducati

+ 5,453 s

6.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 7,467 s

Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral Veľkú cenu Talianska v triede MotoGP a upevnil si post lídra celkového poradia seriálu MS.

Na okruhu v Mugelle triumfoval pred svojím tímovým kolegom Španielom Jorgem Martinom, tretí skončil Bezzecchiho krajan Francesco Bagnaia.

Bazzecchi má na čele celkovej klasifikácie pred Martinom 17-bodový náskok.

Španielsky jazdec Marc Marquez sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením a v Mugelle dlho atakoval pódium, napokon obsadil siedme miesto.

Po páde na VC Francúzska si zlomil chodidlo a utrpel zranenie ramena, ktoré mu museli operovať. Marquez tak vynechal domácu VC Španielska.

