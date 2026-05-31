Marquez sa po nútenej pauze vrátil späť. Atakoval pódium, napokon nebol ani v TOP 6

MotoGP 2026
Výsledky - Veľká cena Talianska:
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
40:57,347 min
2.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
+ 3,559 s
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
+ 5,098 s
4.
Ai Ogura
Japonsko
Aprilia
+ 5,132 s
5.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Ducati
+ 5,453 s
6.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 7,467 s
Taliansky motocyklový jazdec Marco Bezzecchi na Aprilii vyhral Veľkú cenu Talianska v triede MotoGP a upevnil si post lídra celkového poradia seriálu MS.
Na okruhu v Mugelle triumfoval pred svojím tímovým kolegom Španielom Jorgem Martinom, tretí skončil Bezzecchiho krajan Francesco Bagnaia.
Bazzecchi má na čele celkovej klasifikácie pred Martinom 17-bodový náskok.
Španielsky jazdec Marc Marquez sa vrátil do súťažného kolotoča po pauze zavinenej zranením a v Mugelle dlho atakoval pódium, napokon obsadil siedme miesto.
Po páde na VC Francúzska si zlomil chodidlo a utrpel zranenie ramena, ktoré mu museli operovať. Marquez tak vynechal domácu VC Španielska.