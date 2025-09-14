Marc Marquez triumfoval v San Maríne a je bližšie k siedmemu titulu. Prekonal ďalší rekord

MotoGP 2025
Výsledky VC San Marína:
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
41:20,89 min
2.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
+ 0,568 s
3.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
+ 7,734 s
4.
Franco Morbidelli
Taliansko
VR 46
+ 10,379 s
5.
Fabio Giannantonio
Taliansko
VR 46
+ 11,330 s
6.
Fermin Aldeguer
Španielsko
Ducati
+ 16,069 s
MISANO. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene San Marína v kráľovskej triede MotoGP.
Po minulotýždňovom triumfe svojho mladšieho brata Alexa sa jazdec Ducati opäť priblížil k siedmemu titulu majstra sveta, čím by vyrovnal Valentina Rossiho.
Pódium doplnil domáci Talian Marco Bezzechi (+0,568 s) a Marquezov brat Alex (+7,734).
Tridsaťdvaročný Španiel zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov, na svojom konte ich má na čele celkového poradia už 512. Jeho brat Alex je na druhom mieste a stráca 182 bodov.
Marc si tak bude môcť zabezpečiť titul už na budúci víkend počas VC Japonska.
Priebežné poradie MotoGP 2025
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
512 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
330 b
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
237 b
4.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
229 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
Red Bull KTM
188 b
6.
Franco Morbidelli
Taliansko
VR46
180 b