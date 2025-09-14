Marc Marquez triumfoval v San Maríne a je bližšie k siedmemu titulu. Prekonal ďalší rekord

Marc Marquez po víťazstve na VC San Marína.
Marc Marquez po víťazstve na VC San Marína. (Autor: REUTERS)
TASR|14. sep 2025 o 15:36
Španiel zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov.

MotoGP 2025

Výsledky VC San Marína:

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

41:20,89 min

2.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

+ 0,568 s

3.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

+ 7,734 s

4.

Franco Morbidelli

Taliansko

VR 46

+ 10,379 s

5.

Fabio Giannantonio

Taliansko

VR 46

+ 11,330 s

6.

Fermin Aldeguer

Španielsko

Ducati

+ 16,069 s

MISANO. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene San Marína v kráľovskej triede MotoGP.

Po minulotýždňovom triumfe svojho mladšieho brata Alexa sa jazdec Ducati opäť priblížil k siedmemu titulu majstra sveta, čím by vyrovnal Valentina Rossiho.

Pódium doplnil domáci Talian Marco Bezzechi (+0,568 s) a Marquezov brat Alex (+7,734).

Tridsaťdvaročný Španiel zároveň vytvoril nový rekord v počte bodov, na svojom konte ich má na čele celkového poradia už 512. Jeho brat Alex je na druhom mieste a stráca 182 bodov.

Marc si tak bude môcť zabezpečiť titul už na budúci víkend počas VC Japonska.

Priebežné poradie MotoGP 2025

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

512 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

330 b

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

237 b

4.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

229 b

5.

Pedro Acosta

Španielsko

Red Bull KTM

188 b

6.

Franco Morbidelli

Taliansko

VR46

180 b

MotoGP

