Bratská rivalita priala teraz mladšiemu. Marc ukončil úctyhodnú sériu výhier

MotoGP 2025
Výsledky VC Katalánska:
1.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
40:14,093 s
2.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
+ 1,740 s
3.
Enea Bastianini
Taliansko
KTM
+ 5,562 s
4.
Pedro Acosta
Španielsko
Red Bull KTM
+ 13,373 s
5.
Fabio Quartararo
Francúzsko
Yamaha
+ 14,409
6.
Ai Ogura
Japonsko
Trackhouse
+ 15,055 s
BARCELONA. Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Katalánska v kráľovskej triede MotoGP.
Jazdec stajne Ducati ukončil sériu víťazstiev svojho staršieho brata a suverénneho lídra celkového poradia Marca Marqueza, ktorá sa zastavila na siedmich triumfoch za sebou.
Marc Marquez vedie celkové poradie so 487 bodmi, Alex zaostáva o 182 bodov.
To znamená, že priebežný líder Marquez si nebude môcť zabezpečiť siedmy titul majstra sveta už budúci víkend v Misane.
Pódium na okruhu v Barcelone skompletizoval Talian Enea Bastianini.
Priebežné poradie MotoGP 2025
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
487 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
305 b
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
237 b
4.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
197 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
Red Bull KTM
183 b
6.
Franco Morbidelli
Taliansko
VR46
161 b