Bratská rivalita priala teraz mladšiemu. Marc ukončil úctyhodnú sériu výhier

Alex Marquez a Marc Marquez.
Alex Marquez a Marc Marquez. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. sep 2025 o 15:41
Priebežný líder si nebude môcť zabezpečiť siedmy titul majstra sveta už budúci víkend.

MotoGP 2025

Výsledky VC Katalánska:

1.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

40:14,093 s

2.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

+ 1,740 s

3.

Enea Bastianini

Taliansko

KTM

+ 5,562 s

4.

Pedro Acosta

Španielsko

Red Bull KTM

+ 13,373 s

5.

Fabio Quartararo

Francúzsko

Yamaha

+ 14,409 

6.

Ai Ogura

Japonsko

Trackhouse

+ 15,055 s

BARCELONA. Španielsky motocyklový pretekár Alex Marquez triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Katalánska v kráľovskej triede MotoGP.

Jazdec stajne Ducati ukončil sériu víťazstiev svojho staršieho brata a suverénneho lídra celkového poradia Marca Marqueza, ktorá sa zastavila na siedmich triumfoch za sebou.

Marc Marquez vedie celkové poradie so 487 bodmi, Alex zaostáva o 182 bodov.

To znamená, že priebežný líder Marquez si nebude môcť zabezpečiť siedmy titul majstra sveta už budúci víkend v Misane.

Pódium na okruhu v Barcelone skompletizoval Talian Enea Bastianini.

Priebežné poradie MotoGP 2025

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

487 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

305 b

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

237 b

4.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

197 b

5.

Pedro Acosta

Španielsko

Red Bull KTM

183 b

6.

Franco Morbidelli

Taliansko

VR46

161 b

MotoGP

    dnes 15:41
