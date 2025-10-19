Pochmúrne počasie v Austrálii prialo mladému Španielovi. V MotoGP oslavuje premiérový triumf

Raul Fernandez oslavuje víťazstvo na VC Austrálie.
Raul Fernandez oslavuje víťazstvo na VC Austrálie. (Autor: TASR/AAPImage via AP)
19. okt 2025
K zisku druhého miesta v celkovom poradí sa priblížil Alex Marquez.

MotoGP 2025

Veľká cena Austrálie - výsledky:

1.

Raul Fernandes

Španielsko

Aprilia

39:49,571 min

2.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Ducati

+ 1,418 s

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

+ 2,410 s

4.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

+ 3,715 s

5.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 7,930

VENTNOR. Španielsky motocyklový pretekár Raul Fernandez zaznamenal svoj premiérový triumf v kráľovskej triede MotoGP.

Jeho krajan Alex Marquez skončil štvrtý a posilnil svoju šancu obsadiť druhé miesto v celkovom hodnotení šampionátu.

V pochmúrnom počasí na okruhu Phillip Island využil jazdec Aprilie trest, ktorý si musel odslúžiť rozbehnutý Talian Marco Bezzecchi, a preťal cieľovú čiaru s náskokom 1,418 sekundy pred Fabiom Di Giannantoniom na Ducati.

Bezzecchi, taktiež na Aprilii, ktorý v sobotu vyhral 13-kolový šprint, skončil tretí a doplnil stupne víťazov.

Marquezov brat Marc už bol korunovaný majstrom sveta v Japonsku, v Austrálii neštartoval po tom, čo doňho v Indonézii narazil Bezzecchi, čo vyústilo do zranenia ramena a následnej operácie.

Priebežné celkové poradie

/Po 20 z 22 pretekov/

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

545 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

379 b

3.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

282 b

4.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

274 b

5.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

233 b

dnes 08:45
