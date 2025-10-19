Pochmúrne počasie v Austrálii prialo mladému Španielovi. V MotoGP oslavuje premiérový triumf

MotoGP 2025
Veľká cena Austrálie - výsledky:
1.
Raul Fernandes
Španielsko
Aprilia
39:49,571 min
2.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Ducati
+ 1,418 s
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
+ 2,410 s
4.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
+ 3,715 s
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 7,930
VENTNOR. Španielsky motocyklový pretekár Raul Fernandez zaznamenal svoj premiérový triumf v kráľovskej triede MotoGP.
Jeho krajan Alex Marquez skončil štvrtý a posilnil svoju šancu obsadiť druhé miesto v celkovom hodnotení šampionátu.
V pochmúrnom počasí na okruhu Phillip Island využil jazdec Aprilie trest, ktorý si musel odslúžiť rozbehnutý Talian Marco Bezzecchi, a preťal cieľovú čiaru s náskokom 1,418 sekundy pred Fabiom Di Giannantoniom na Ducati.
Bezzecchi, taktiež na Aprilii, ktorý v sobotu vyhral 13-kolový šprint, skončil tretí a doplnil stupne víťazov.
Marquezov brat Marc už bol korunovaný majstrom sveta v Japonsku, v Austrálii neštartoval po tom, čo doňho v Indonézii narazil Bezzecchi, čo vyústilo do zranenia ramena a následnej operácie.
Priebežné celkové poradie
/Po 20 z 22 pretekov/
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
545 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
379 b
3.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
282 b
4.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
274 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
233 b