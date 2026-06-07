Maďarskú veľkú cenu ovládol minuloročný víťaz. S krajanom zviedol tuhý boj

MotoGP 2026
Výsledky - Veľká cena Maďarska:
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
42:55,325 min
2.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 1,343 s
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
+ 11,632 s
4.
Aj Ogura
Japonsko
Aprilia
+ 15,539 s
5.
Luca Marini
Taliansko
Honda
+ 18,669 s
6.
Diogo Moreira
Brazília
Honda
+ 21,794 s
Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez vyhral Veľkú cenu Maďarska seriálu MotoGP.
Úradujúci majster sveta zaznamenal prvé víťazstvo v hlavných pretekoch v tejto sezóne, keď zdolal krajana Pedra Acostu o 1,343 sekundy.
Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia s odstupom 11,632 sekundy. Dvaja najlepší jazdci priebežného poradia, Marco Bezzecchi a Jorge Martin z Aprilie, havarovali už v prvej zákrute.
Marquez, ktorý zvíťazil aj v sobotňajšom šprinte, zviedol s Acostom súboj o vedenie. Jazdci si niekoľkokrát vymenili prvú pozíciu, no 33-ročný Marquez predbehol svojho o jedenásť rokov mladšieho súpera v 14. kole a následne si vytvoril rozhodujúci náskok.
Po štarte došlo v prvej zákrute k hromadnej kolízii. Martin stratil kontrolu nad motocyklom a spôsobil pád viacerých jazdcov.
Okrem neho skončili na zemi aj Fermin Aldeguer, Raul Fernandez a Bezzecchi.
Celkové poradie
1.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
180 b
2.
Jorge Martin
Španielsko
Aprilia
160 b
3.
Fabio Di Giannantonio
Taliansko
Ducati
138 b
4.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
132 b
5.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
108 b
6.
Aj Ogura
Japonsko
Aprilia
105 b