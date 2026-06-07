Maďarskú veľkú cenu ovládol minuloročný víťaz. S krajanom zviedol tuhý boj

Marc Marquez.
Marc Marquez. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|7. jún 2026 o 16:30
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Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia.

MotoGP 2026

Výsledky - Veľká cena Maďarska:

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

42:55,325 min

2.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

+ 1,343 s

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

+ 11,632 s

4.

Aj Ogura

Japonsko

Aprilia

+ 15,539 s

5.

Luca Marini

Taliansko

Honda

+ 18,669 s

6.

Diogo Moreira

Brazília

Honda

+ 21,794 s

Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez vyhral Veľkú cenu Maďarska seriálu MotoGP.

Úradujúci majster sveta zaznamenal prvé víťazstvo v hlavných pretekoch v tejto sezóne, keď zdolal krajana Pedra Acostu o 1,343 sekundy.

Tretí skončil Talian Francesco Bagnaia s odstupom 11,632 sekundy. Dvaja najlepší jazdci priebežného poradia, Marco Bezzecchi a Jorge Martin z Aprilie, havarovali už v prvej zákrute.

Marquez, ktorý zvíťazil aj v sobotňajšom šprinte, zviedol s Acostom súboj o vedenie. Jazdci si niekoľkokrát vymenili prvú pozíciu, no 33-ročný Marquez predbehol svojho o jedenásť rokov mladšieho súpera v 14. kole a následne si vytvoril rozhodujúci náskok.

Po štarte došlo v prvej zákrute k hromadnej kolízii. Martin stratil kontrolu nad motocyklom a spôsobil pád viacerých jazdcov.

Okrem neho skončili na zemi aj Fermin Aldeguer, Raul Fernandez a Bezzecchi.

Celkové poradie

1.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

180 b

2.

Jorge Martin

Španielsko

Aprilia

160 b

3.

Fabio Di Giannantonio

Taliansko

Ducati

138 b

4.

Pedro Acosta

Španielsko

KTM

132 b

5.

Marc Marquez 

Španielsko

Ducati

108 b

6.

Aj Ogura

Japonsko

Aprilia

105 b

MotoGP

    Marc Marquez.
    Marc Marquez.
    Maďarskú veľkú cenu ovládol minuloročný víťaz. S krajanom zviedol tuhý boj
    dnes 16:30
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