Nová rivalita v F1? Niekto sa tej šikane už musí postaviť, hovorí Russell na adresu Verstappena

Russell dodal, že si myslel, že išlo o vyjadrenie v zápale emócií, no na druhý deň usúdil, že Verstappen to myslel vážne, keď videl „oheň v jeho očiach“.

„Poznám Maxa už dlho a viem, čoho je schopný,“ povedal Russell. „Povedal mi, že úmyselne do mňa narazí.“

„Aby svetový šampión vyhlásil, že úmyselne niekoho zrazí a prevráti ho na hlavu, to nie je správny príklad, aký by mal dávať. Niekto sa musí postaviť takémuto šikanátorovi. Doteraz mu ľudia nechávajú voľné pole,“ povedal Russell pre televíziu Sky Sports.

„Jeho jazdecké schopnosti nespochybňujem ani na sekundu. Ale akonáhle nemá najrýchlejšie auto – vezmime si ako príklad Budapešť – narazí do Lewisa, obviní svoj tím a úplne stratí kontrolu,“ uviedol Russell.

Tiež naznačil, že bývalý pretekový riaditeľ FIA Michael Masi, ktorý prišiel o prácu po zmene procedúr safety caru v roku 2021, by sa bál o svoj život, keby Verstappen nevyhral.

Verstappen vyjadril šok zo správania Russella u komisárov.

„Nikdy by som nečakal, že sa niekto aktívne pokúsi niekomu udeliť penalizáciu až do takej miery a ešte klame o tom, prečo som robil to, čo som robil,“ povedal.

Šéf Red Bullu Christian Horner po pretekoch naznačil, že Russell sa správa hystericky.

Tento komentár rozčúlil šéfa Mercedesu Wolffa. Ten ešte v tejto sezóne Verstappena chválil a pokúšal sa ho získať do tímu.

„Prečo si Horner myslí, že má právo komentovať môjho jazdca?“ pýtal sa vo štvrtok Wolff. "Premýšľal som o tom 90 sekúnd. Štekajúci malý teriér. Vždy musí niečo povedať.“