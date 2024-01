Dakar bude znovu náročnejší, očakáva víťaz. Pribudne kameňov

BRATISLAVA. Bol to mordor, masaker, hrôza a pravé peklo. Keď pretekári opisovali svoje pocity vyberali tie najhoršie superlatívy a prirovnania, ktoré im prišli na um.

To čo však zažili pred rokom bol pre mnohých šok.

„Prvé dni boli katastrofa. To sa nedá s ničím porovnať,“ hovoril vlani Štefan Svitko, veterán štrnástich Dakarov.

„Rozhodne bude náročnejší,“ vraví aj vlaňajší víťaz v kategórii motocyklov Kevin Benavides v rozhovore pre ole.com.ar.

„Podľa mňa nás čaká ešte viac kameňov. A pripravili nám aj nové výzvy. Zaujímavá bude 48-hodinová etapa. Bude to iné ako vlani. V podstate každý rok zažijete niečo iné, preto to musíte prijať tak ako to je. Ale určite čakám viac kameňov ako vlani,“ doplnil Argentínčan.