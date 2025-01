Svitko hodnotí Rely Dakar: Všetko klapalo ako malo, desiata priečka je super

Bol to jeho šestnásty štart na Dakare a siedmykrát sa dostal do Top 10. Podujatie dokončil už dvanásťkrát.

"Desiaty som ešte nebol, tak to beriem. Dal som do toho všetko, mám čisté svedomie. Snažil som sa, dal som do toho srdce, počas Dakaru aj počas prípravy. Veľmi sa teším domov," zneli jeho slová v priestoroch cieľa v Šubajtahu. Bola u neho badať zjavná únava z náročného podujatia.