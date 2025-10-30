Dobré správy po hrozivej nehode. Stav švajčiarskeho jazdca je stabilizovaný

KUALA LUMPUR. Stav švajčiarskeho jazdca Moto3 Noaha Dettwilera, ktorý cez víkend utrpel vážnu nehodu na Veľkej cene Malajzie, sa zlepšil.
Dettwiler už nie je v kritickom stave, oznámila to jeho rodina.
Preteky Moto3 v Sepangu v nedeľu odložili a skrátili po kolízii čerstvého svetového šampióna Josého Antonia Ruedu a 20-ročného Dettwilera počas testovacieho kola.
„Podľa lekárov je Noahov stav teraz stabilizovaný a už nie je kritický,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnej sieti X.
Obaja jazdc boli po incidente pri vedomí a letecky ich transportovali do nemocnice. Devätnásťročný Španiel si zlomil ruky a utrpel aj ďalšie zranenia.
Aj jeho stav sa naďalej zlepšuje, informoval o tom jeho tím Red Bull KTM Ajo.