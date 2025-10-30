Dobré správy po hrozivej nehode. Stav švajčiarskeho jazdca je stabilizovaný

Noah Dettwiler
Noah Dettwiler (Autor: X/CIP Green Power Team)
TASR|30. okt 2025 o 10:05
ShareTweet0

K nehode došlo na Veľkej cene Malajzie.

KUALA LUMPUR. Stav švajčiarskeho jazdca Moto3 Noaha Dettwilera, ktorý cez víkend utrpel vážnu nehodu na Veľkej cene Malajzie, sa zlepšil.

Dettwiler už nie je v kritickom stave, oznámila to jeho rodina.

Preteky Moto3 v Sepangu v nedeľu odložili a skrátili po kolízii čerstvého svetového šampióna Josého Antonia Ruedu a 20-ročného Dettwilera počas testovacieho kola.

„Podľa lekárov je Noahov stav teraz stabilizovaný a už nie je kritický,“ uvádza sa vo vyhlásení na sociálnej sieti X.

Obaja jazdc boli po incidente pri vedomí a letecky ich transportovali do nemocnice. Devätnásťročný Španiel si zlomil ruky a utrpel aj ďalšie zranenia.

Aj jeho stav sa naďalej zlepšuje, informoval o tom jeho tím Red Bull KTM Ajo.

Motorizmus

Noah Dettwiler
Noah Dettwiler
Dobré správy po hrozivej nehode. Stav švajčiarskeho jazdca je stabilizovaný
dnes 10:05
Nachádzate sa tu:
Domov»Ďalšie športy»Motorizmus»Dobré správy po hrozivej nehode. Stav švajčiarskeho jazdca je stabilizovaný