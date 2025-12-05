Skvelý štart Staněka do posledných pretekov. V Abú Zabí odštartuje z pole position

Český pretekár F2 Roman Staněk na monoposte tímu Invicta Racing. (Autor: REUTERS)
ČTK|5. dec 2025 o 14:08
Český pretekár Roman Staněk vyhral kvalifikáciu na záverečné preteky šampionátu formuly 2 v Abú Zabí.

Dvadsaťjedenročný jazdec tímu Invicta porazil o 87-tisícin sekundy Američana Jaka Crawforda. Tretí bol Staňkov tímový kolega a už istý šampión Talian Leonardo Fornaroli.

Rodák z Valašského Medziříčí Staněk vybojoval druhé pole position v sezóne. Z prvého miesta štartoval tiež v auguste na Hungaroringu, kde došiel druhý.

V nedeľňajších hlavných pretekoch zaútočí na druhý tohtoročný triumf. Na konci júla vyhral v Spa-Francorchamps.

Staněk si môže vylepšiť konečné umiestnenie v seriáli. Pred posledným pretekárskym víkendom v sezóne mu patrí 11. miesto s 85 bodmi.

Program záverečného pretekov formuly 2 na okruhu Yas Marina bude pokračovať sobotňajším šprintom, ktorý sa začne o 13.15 h SEČ.

Staněk doň odštartuje s ohľadom na obrátený štartovný rošt z desiateho miesta. Hlavné preteky sa pôjdu o deň neskôr od 10.15 h.

