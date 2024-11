Las Vegas má šancu na reparát. Verstappen môže obhájiť titul počas nočných pretekov

BRATISLAVA. Formula 1 sa tento víkend opäť vracia do Las Vegas a verí, že Veľká cena 2024 vzbudí väčší záujem miestnych obyvateľov ako jej prvý ročník.

Nočné preteky v Las Vegas vyzerali veľkolepo a priniesli miestnej ekonomike 1,5 miliardy dolárov, no mesiace stavebných prác a uzávierky ciest sa nepáčili miestnym obyvateľom.

„Osem mesiacov sme pracovali na výstavbe okruhu, inštalácií bariér a podobne, takže to, čo dosiahli Liberty Media a F1, bol naozaj veľký úspech. Ale pre mesto to bolo náročné,“ povedal Steve Hill, generálny riaditeľ Las Vegas Convention and Visitors Authority.