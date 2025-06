Trosky auta fungovali ako gilotína. Masaker v Le Mans 1955 je stále najväčšia tragédia

"Väčšina ľudí, ktorí chodili na okruhy, očakávala aspoň jednu haváriu. Jednoducho sa to čakalo. Aspoň jedného jazdca, ktorého odvezú zraneného alebo mŕtveho," opisoval fotograf Dennis Chisholm v dokumente Le Mans - havária storočia.

Bola to éra, keď sa Európa snažila zabudnúť na hrôzy druhej svetovej vojny. Športové akcie boli vítaným rozptýlením, automobilové preteky sľubovali adrenalín.

"Bola to oslava. Všetci mali v ruke fľašu vína alebo šampanského a radovali sa. Niektorí ani nesledovali preteky a len sa rozprávali, atmosféra pripomínala skôr hody. Ženy boli krásne oblečené, väčšina mužov mala kravatu," opisoval svedok tragédie Jacques Grelle.

Ale Le Mans neboli už v tom čase iba preteky, ale aj prestížna spoločenská akcia. Ľudia si so sebou priniesli stany a košíky s jedlom.

V sobotu 11. júna 1955 sa prišlo na súperenie najrýchlejších automobilov sveta pozrieť viac štvrť milióna divákov, vstupenka stála iba štyri franky.

Dve hodiny a devätnásť minút po štarte zamieril vedúci jazdec Mike Hawthorn so svojim vozidlom Jaguar do boxov. Za ním idúci Lance Macklin sa snažil pomalému vozidlu vyhnúť a vošiel do cesty Pierrovi Leveghovi.

Ten už nestačil zareagovať, jeho Mercedes pravým predným kolesom nabehol do Macklina a v rýchlosti cez 200 kilometrov za hodinu vystrelil do davu divákov.

Posledné gesto, ktoré bezmála päťdesiatročný Levegh ešte stihol urobiť, bolo zdvihnutie ruky, aby varoval za sebou idúceho Juana Manuela Fangia.

Tým legendárnemu pretekárovi zrejme zachránil život. Francúza však po náraze katapultovalo z vozidla a po dopade na zem bol na mieste mŕtvy.