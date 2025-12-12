Kontroverzný prezident FIA nemal konkurenciu. Získal mandát na ďalšie štyri roky

Prezident FIA Mohammed Ben Sulayem si v piatok bez odporu zabezpečil druhé štvorročné obdobie na čele svetového riadiaceho orgánu motoristického športu po tom, čo potenciálni rivali nemohli kandidovať.
Šesťdesiatštyriročný Emirátčan, bývalý rally jazdec, bol jediným kandidátom navrhnutým na výročnom valnom zhromaždení Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) v uzbeckom Taškente.
„Ďakujem všetkým našim členom FIA, že hlasovali v pozoruhodných počtoch a opäť vo mňa vložili svoju dôveru,“ uviedol vo vyhlásení.
„Prekonali sme mnohé prekážky, no dnes sme tu — spolu — silnejší než kedykoľvek predtým.“
Američan Tim Mayer sa o funkciu uchádzal, ale v októbri ukončil svoju kandidatúru s tým, že stanovy FIA znemožňujú komukoľvek vyzvať Ben Sulayema.
Švajčiarsko-francúzska pretekárka Laura Villars, ktorá taktiež chcela kandidovať, podnikla právne kroky na pokus o pozastavenie volieb, no parížsky súd tento mesiac rozhodol, že môžu pokračovať.
Jej právny tím uviedol, že platnosť volieb „môže byť preskúmaná, napadnutá alebo zrušená“ na ďalšom súdnom pojednávaní naplánovanom na február.
Mayer ani Villars nedokázali zostaviť požadovanú kandidátku potenciálnych viceprezidentov z oficiálneho zoznamu 29 mien do termínu 24. októbra.
Každý kandidát musí uviesť jednu osobu zo všetkých svetových regiónov FIA, ale na oficiálnom zozname sa nachádzala iba jedna osoba z Južnej Ameriky — Brazílčanka Fabiana Ecclestone, manželka bývalého šéfa Formuly 1 Bernieho Ecclestona, ktorá je členkou Ben Sulayemovho tímu.
FIA uviedla, že voľby sa uskutočnili v súlade so stanovami „prostredníctvom robustného a transparentného hlasovacieho procesu, ktorý odráža demokratické základy federácie a kolektívny hlas jej globálnych členov“.