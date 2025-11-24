Bomba vo svete motoršportu. Schumacher bude jazdiť v prestížnej americkej sérii

Nemecký automobilový pretekár Mick Schumacher bude v roku 2026 pretekať v sérii IndyCar. Bývalého jazdca formuly 1 angažoval tím Rahal Letterman Lanigan Racing, uviedla americká stajňa v pondelok vo vyhlásení.
Syn rekordného šampióna F1 Michaela Schumachera jazdil v F1 v rokoch 2021 a 2022 za Haas, ktorý s ním ale zmluvu nepredĺžil.
„Myslím si, že hovorím za všetkých v RLL, keď poviem, akí sme nadšení, že môžeme privítať Micka v tíme a v IndyCar,“ citovala agentúra DPA Bobbyho Rahala, spolumajiteľa Rahal Letterman Lanigan Racing.
Mick Schumacher len nedávno ukončil pôsobenie v tíme vytrvalostných pretekov Alpine. V Indianapolise absolvoval svoje prvé kolá v monoposte tímu Rahal Letterman Lanigan a následne otvorene povedal, že si vie predstaviť dlhodobú športovú budúcnosť v Amerike. Svoje predstavy teraz aj naplnil.
„Keďže mám skúsenosti z F1 aj z vytrvalostných pretekov a v priebehu rokov som pretekal v rôznych sériách, mám poznatky a vedomosti, ktoré určite prispejú k skvelej spolupráci.
RLL ma už počas testovania pripravilo mimoriadne dobre a som si istý, že spolu môžeme veľa vybudovať,“ vyhlásil Schumacher.
Okrem slávnych pretekov Indianapolis 500 ponúka séria IndyCar mix oválnych tratí, občasných mestských okruhov aj stálych klasických okruhov po celej Severnej Amerike.