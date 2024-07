Nemyslím si, že sa musím ospravedlňovať. Musíme robiť veci lepšie, hovorí Verstappen

„V deň, keď nám už chýba tempo v porovnaní s McLarenom, sa snažíte dúfať, že robíme správne veci so stratégiou, čo dnes nebol ten prípad.“

„Nemyslím si, že sa musím ospravedlňovať. Len si myslím, že musíme odviesť lepšiu prácu. Neviem, prečo si ľudia myslia, že v rádiu nemôžete byť hrubý. Toto je šport. Ak sa to niektorým ľuďom nepáči, nech zostanú doma.“

Verstappen ďalej uviedol, že Red Bull sa už nemôže spoliehať na rýchlostnú prevahu, na rozdiel od minulého roka, keď vyhral všetky preteky okrem jedných z 22.

„Prirodzene ma to frustruje, pretože chcem, aby sa veci robili lepšie. Som však realista. Dnes sme nemohli poraziť McLareny, ale P3 bolo na dosah, ak by sme na to išli trochu lepšie,“ povedal.