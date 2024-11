Verstappen pochoval svojich kritikov. Najprv chcel zničiť garáž, potom zajazdil životné preteky

Trojnásobný majster sveta jazdiaci na Red Bulle zažil na okruhu Interlagos v Sao Paule emocionálny kolotoč - bol nahnevaný po tom, čo sa kvalifikoval na 17. mieste, no napokon nadšený, keď mu v pretekoch vyšlo takmer všetko.

Holandský jazdec predbehol šesť áut v prvom kole, po druhom kole bol desiaty a potom sa prebojoval cez celé pole, kým sa ujal vedenia, ktoré navyšoval až do konca pretekov.

Ten by mohol získať už na ďalšom podujatí v Las Vegas, ktoré je na programe 23. novembra.

Šéf tímu Christian Horner nešetril chválou. "Jazdil vlastnú ligu. Myslím, že ako tím sme urobili všetky správne rozhodnutia a auto malo skvelé tempo.

Výnimočný výkon. Zo 17. miesta, ráno to vyzeralo, že všetko je proti nám, ale on to otočil... jedno z jeho najlepších víťazstiev," uviedol Horner.