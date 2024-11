V 20 pretekoch nezískali toľko bodov, čo teraz. Brazílska senzácia môže Alpinu prilepšiť o milióny

SAO PAULO. Francúzska dvojica pilotov Esteban Ocon a Pierre Gasly senzačným dvojitým pódiom na Veľkej cene Brazílie zachránila sezónu tímu Alpine, ktorý vlastní Renault. Tím by si vďaka tomuto zápisu mohol na konci sezóny prilepšiť až o 50 miliónov.

"Nikto tomu až do konca neveril. Dve autá na stupňoch víťazov. Nemyslím si, že by si to niekto pred sezónou zapísal na bingo kartu."

Nedeľňajší zisk 33 bodov zvýšil zápis Alpine na 49 a vyniesol ho z 9. na 6. miesto, o tri body pred americký Haas a päť pred RB Red Bull.

Oconovi mokrá trať vyhovovala

Vzhľadom na to, že poradie v Pohári konštruktérov rozhoduje o rozdelení finančných odmien medzi 10 tímov, odborníci naznačili, že rozdiel by mohol byť až 50 miliónov dolárov, ak si Alpine udrží svoju pozíciu počas posledných troch pretekov.

Keď mechanici a inžinieri oslavovali v pitlane, radosť a úľava boli zjavné.

Ocon, ktorý na konci sezóny odchádza do Haasu, oslavoval svoj najlepší výsledok od víťazstva v Maďarsku v roku 2021.