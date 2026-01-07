Šance Čecha pochovali technické problémy. Z Dakaru odstúpil aj Svitkov súper

Český Motocyklista Martin Michek rovnako ako vlani nedokončí Rely Dakar, zo slávnej súťaže znovu odstúpil v 4. etape.
Továrenský jazdec čínskeho výrobcu Hoto bol po 3. etape dvanásty v kategórii, dnes mal ale technické problémy a organizátori na oficiálnom webe už oznámili, že v rely končí.
Dvadsaťsedemročný Michek štartoval na Dakare po siedmy raz. V rokoch 2021 a 2024 obsadil celkovo 10. miesto a vyrovnal historické české maximum Stanislava Zlocha z roku 1998.
Po utorkovej etape sa sťažoval na problémy s tlmičmi.