Šance Čecha pochovali technické problémy. Z Dakaru odstúpil aj Svitkov súper

7. jan 2026 o 10:09
Rovnakú smolu mal pred rokom.

Český Motocyklista Martin Michek rovnako ako vlani nedokončí Rely Dakar, zo slávnej súťaže znovu odstúpil v 4. etape.

Továrenský jazdec čínskeho výrobcu Hoto bol po 3. etape dvanásty v kategórii, dnes mal ale technické problémy a organizátori na oficiálnom webe už oznámili, že v rely končí.

Dvadsaťsedemročný Michek štartoval na Dakare po siedmy raz. V rokoch 2021 a 2024 obsadil celkovo 10. miesto a vyrovnal historické české maximum Stanislava Zlocha z roku 1998.

Po utorkovej etape sa sťažoval na problémy s tlmičmi.

