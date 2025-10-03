Bizarný priebeh tréningu MotoGP. Už istý majster sveta Marquez spadol hneď dvakrát

Marc Marquez.
Marc Marquez. (Autor: REUTERS)
3. okt 2025 o 14:03
Marc Márquez sa tak premiérovo v sezóne predstaví už v prvej kvalifikácii.

LOMBOK. Už istý víťaz titulu majstra sveta v seriáli MotoGP španielsky motocyklista Marc Márquez spadol hneď dvakrát počas piatkového tréningu pred Veľkou cenou Indonézie.

Tridsaťdvaročný jazdec Ducati najprv zišiel z trate, neskôr po strate kontroly nad strojom utrpel vážnejší pád.

Napriek tomu sa vrátil na trať, no skončil až na 11. mieste a bude musieť štartovať v prvej kvalifikácii, čo sa mu stalo premiérovo v tejto sezóne.

Najlepší čas v horúcich a vlhkých podmienkach na trati Mandalika dosiahol Talian Marco Bezzecchi, za ním boli Španieli Fermín Aldeguer a Pedro Acosta.

VIDEO: Pád Marca Marquéza

V prvej kvalifikácii si zajazdí aj dvojnásobný svetový šampión Talian Francesco Bagnaia, ktorý skončil až sedemnásty.

Brat Marca Marqueza, druhý muž celkového poriadia Alex Marquez, tiež spadol a jeho motorka utrpela väčšie škody. Napriek tomu sa dostal do druhej kvalifikácie s 10. najlepším časom.

Dramatický tréning sprevádzali aj pády Johannesa Zarca a Enei Bastianiniho. Prvý tréning ovládol Luca Marini, a Marc Márquez bol piaty.

Do druhej kvalifikácie postúpilo desať najlepších jazdcov z tréningu, doplnia ich dvaja najrýchlejší z prvej kvalifikácie. V kvalifikácii sa rozhoduje o štartových pozíciach pre sobotňajší šprint aj nedeľňajšie hlavné preteky.

    dnes 14:03
