Štyri operácie, úvahy o konci kariéry. Márquez sa rozhodol nasledovať inštinkt, písal históriu

BARCELONA. Rozhodnutie Marca Márqueza opustiť Hondu v roku 2023 sa túto sezónu vyplatilo v grandióznom štýle – Španiel získal siedmy titul majstra sveta MotoGP s Ducati, čím obhájil „najťažšie rozhodnutie“ svojej kariéry.
Emocionálny triumf 32-ročného jazdca, spečatený už päť pretekov pred koncom sezóny, prišiel po neuveriteľnej ceste z pekla zranení a na pokraji odchodu do dôchodku až k vyrovnaniu bilancie titulov legendárneho Valentina Rossiho.
Po šiestich tituloch s Hondou Márquez zažil obdobie hrôzy – štyri operácie ruky, neustále úvahy o konci kariéry a trápenie s nekonkurencieschopnou motorkou, ktorá len zhoršovala jeho zdravotný stav.
Zvrat
Jeho spása však prišla nečakanou cestou, ktorú by predpovedal len málokto – prestupom do satelitného tímu Gresini Racing s rok starými strojmi Ducati. Bol to inštinktívny „skok viery“, ktorý ho presvedčil, že môže opäť bojovať vpredu.
„V roku 2023 som sa rozhodol nasledovať svoj inštinkt. Mal som veľmi dobrý rozhovor s Hondou, s mojimi ľuďmi. Keď som prešiel do Gresini, mali najlepšiu motorku – Ducati,“ povedal Márquez v pondelok novinárom.
„Chcel som byť konkurencieschopný, aby som mohol pokračovať v kariére, a odpoveď bola pozitívna. Keď prídete do najlepšieho tímu, s najlepšou motorkou a technológiou – je to vo vašich rukách.
Od tej zimy som vedel, že je to moja najlepšia šanca zabojovať o titul... Povedal som Gresini, že budem jazdiť zadarmo, len aby som zistil, či môžem bojovať s najlepšími.“
Nasledoval historický návrat – v roku 2024 skončil Márquez tretí v šampionáte a vyslúžil si prestup do továrenského tímu Ducati, kde v sezóne 2025 dominoval a po 2 184 dňoch získal vytúžený siedmy titul.
Najťažšie rozhodnutie
Keď v nedeľu v Motegi Márquez prechádzal cieľom s istým titulom, Honda mu v paddocku vzdala úctu objatiami a uznaním jeho obdivuhodnej cesty späť.
„V roku 2023 to bolo najťažšie rozhodnutie mojej kariéry, pretože som vychádzal z veľmi temného obdobia plného zranení. Musel som zvážiť, či už nie je čas ukončiť kariéru,“ priznal Márquez.
„Najväčšou pomocou bolo, že všetci ľudia z Hondy mi dali možnosť rozhodnúť sa sám. Dodali mi sebavedomie, aby som to spravil.“
Siedmy titul v kráľovskej kubatúre postavil Márqueza na úroveň Rossiho, pričom mu na večné tabuľky MotoGP chýba už len jeden titul k vedúcemu Giacomovi Agostinimu.
Vyrovnal Rossiho
Hoci Márquez s Rossim na trati zažívali tvrdú rivalitu a dnes v paddocku takmer nekomunikujú, Španiel priznal, že je preňho česť vyrovnať sa talianskemu jazdcovi.
„Je veľkou cťou vyrovnať sa Valentinovi... vyrovnať sa najtalentovanejším jazdcom motocyklového sveta,“ povedal Márquez.
„Keď vidíte svoje meno medzi legendami – Rossi, Agostini, (Mick) Doohan – to vo vás zanechá obrovský dojem.“
Márquez si teraz stanovil ďalší cieľ – dobehnúť Agostiniho, Taliana, ktorý medzi rokmi 1966 a 1975 získal osem titulov v triede 500 cm³.
Španiel však priznal, že po všetkých ťažkostiach, ktoré musel prekonať, je samotný triumf v roku 2025 už splneným snom a všetko ďalšie bude len bonus.
„Ak teraz súťažím, tak preto, že sa cítim dostatočne silný bojovať o tituly. Teraz si to chcem užiť,“ uzavrel.
„Budúci rok to skúsime znova. Ak príde niečo ďalšie, bude to dar, pretože najnáročnejšie obdobie mojej kariéry je za mnou.“