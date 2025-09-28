Marquez spečatil v Japonsku svoj siedmy titul, vyrovnal tak legendárneho Rossiho

Španiel Marc Marquez oslavuje titul majstra sveta v MotoGP.
Španiel Marc Marquez oslavuje titul majstra sveta v MotoGP. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. sep 2025 o 07:51
Preteky na Veľkej cene Japonska vyhral Talian Francesco Bagnaia.

Moto GP 2025

Veľká cena Japonska - výsledky:

1.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

42:09,312 min

2.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

+ 4,196 s

3.

Joan Mir

Španielsko

Honda

+ 6,858

4.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

+ 10,128 s

5.

Franco Morbidelli

Taliansko

Pertamina Enduro VR46

+ 10,421 s

MOTEGI. Španielsky motocyklový pretekár Marc Marquez na Ducati získal svoj siedmy titul majstra sveta seriálu MotoGP.

K prvenstvu mu na VC Japonska stačilo aj druhé miesto, titul získal po šiestich rokoch a vyrovnal zápis legendárneho Valentina Rossiho.

Samotné preteky vyhral Talian Francesco Bagnaia (Ducati) a šancu na zisk titulu definitívne stratil Marquezov brat Alex, taktiež na Ducati.

Marquez získal titul s piatimi pretekmi k dobru po štarte z prvého radu za Bagnaiom a Fabiom Quartararom.

Súboj o titul mal pomerne pokojný priebeh, keďže sa vedúci muž celkového poradia držal v najlepšej trojke a jeho brat Alex bol mimo najlepšej päťky.

Marcovi pritom stačilo získať na zaručenie titulu o šesť bodov viac ako jeho súper. Pred M. Marquezom a Rossim je v historických štatistikách v počet titulov lepší už len Talian Giacomo Agostini.

Siedmy titul 33-ročného pretekára prichádza po kríze a zranení v roku 2020.

V sezóne 2023 skončil v celkovom hodnotení až na štrnástom mieste a jeho najlepším výsledkom bolo tretie miesto. Na konci tejto sezóny odišiel z Hondy, kde získal predošlých šesť titulov.

Španiel Marc Marquez objíma trofej majstra sveta MotoGP.
Španiel Marc Marquez objíma trofej majstra sveta MotoGP. (Autor: REUTERS)

K dokonalosti zisku jeho siedmeho titulu chýbalo len víťazstvo na samotnej veľkej cene, k tomu bol blízko v záverečných kolách, keď začal dymiť motor jeho tímového kolegu Bagnaiu.

Dvojnásobný majster sveta nestratil napriek problémom až toľko z rýchlosti a Marquez ho nedokázal dobehnúť, a to aj preto, že v úplnom závere zvoľnil tempo aby svoj stroj doviedol bezpečne do cieľa.

Domácich fanúšikov potešil tretí Joan Mir, ktorý dostal Hondu na pódium a zaznamenal svoj najlepší výsledok v sezóne.

Priebežné celkové poradie

/Po 17 z 22 pretekov/

1.

Marc Marquez

Španielsko

Ducati

541 b

2.

Alex Marquez

Španielsko

Ducati

340 b

3.

Francesco Bagnaia

Taliansko

Ducati

274 b

4.

Marco Bezzecchi

Taliansko

Aprilia

242 b

5.

Franco Morbidelli

Taliansko

Pertamina Enduro VR46

196 b

