Norris jazdí poctivo a čestne, tvrdí šéf McLarenu. Nechce od neho, aby sa zmenil

Stella po tom, čo Norris skončil v Mexiku druhý, Verstappen šiesty a dvakrát potrestaný za incidenty na trati s jazdcom McLarenu, povedal, že Norris by mal pokračovať v tom, čo robí.

„Náš rozhovor a naše hodnotenia boli vždy veľmi jasné,“ povedal Talian novinárom.

„Zúčastňuješ sa pretekov férovým a športovým spôsobom, a preto je nevyhnutné mať prítomnosť tretej strany, stewardov, ktorí posúdia, či sú niektoré manévre v súlade s pravidlami."

„Na preteky sa chodí poctivo a čestne. To je očakávanie, ktoré máme od Landa, a to je to, čo chce Lando sám od seba.“

Norris zaostáva za Verstappenom o 47 bodov, vzhľadom na značný odstup štyri kolá pred koncom je stále jasným favoritom na štvrtý titul po sebe.

Stella videl v nedeľu pozitíva napriek tomu, že súperi Ferrari urobili ďalší veľký krok v šampionáte konštruktérov, keď Carlos Sainz vyhral a Charles Leclerc bol tretí.

Taliani teraz v poradí strácajú na vedúci McLaren len 29 bodov.