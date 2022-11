Cieľom je dokončiť Dakar. Top 10? Boli by sme nadšení, vraví Ulrich

„Štartujeme na podobnom modeli auta ako na predchádzajúcom ročníku. Vtedy sme nevedeli do čoho ideme, bola to pre nás akási skúška.

„Necestujeme s úmyslom zvíťaziť, ale s tým, aby sme sa vyhli predchádzajúcim chybám a prísť do cieľa. Mám dobrého navigátora, už som s ním veľa zažil. Auto je v dobrom technickom stave, aj keď ide o ročník výroby 1990.

Ak chceme dosiahnuť v našej kategórii Dakar Classic dobrý výsledok, nesmieme sa dopustiť žiadnej chyby. Neodpúšťa sa žiadny defekt, žiadne zablúdenie, či zapadnutie auta do duny. Pokiaľ nejde o haváriu, či zranenie, v ostatnom vám nikto nepomôže, musíme si poradiť sami a strata sa už nedá dobehnúť.

Veľkou pomocou je, že budeme mať asistenčné vozidlo, viac náhradných dielov. Máme náhradnú prevodovku, náhradné poloosy, štyri rezervné pneumatiky.“

Štartovné skoro 50-tisíc eur

V predchádzajúcom ročníku sa Ulrich so Schwarzbacherom umiestili vo svojej triede na 20. mieste, v absolútnom poradí skončili na 51. priečke.

„Pokiaľ sa nám darilo, v našej triede sme predtým prichádzali do cieľa v prvej desiatke. Ak by sa nám podarilo skončiť v cieli v prvej desiatke, boli by sme nadšení. Ale opakujem, prvou ambíciou je prísť do cieľa,“ hovoril Ulrich.