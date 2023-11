Organizátorom Veľkej ceny Las Vegas hrozia veľké straty, ukrivdení fanúšikovia podávajú žaloby

Mnohí sa už obrátili na právnikov a prostredníctvom advokáta Steva Dimopoulosa žiadajú odškodné po 30-tisíc USD na osobu za to, že organizátori podľa nich porušili zmluvu a vinia ich dokonca z nedbalosti a nekalých praktík.

Organizátori ich totiž nenechali v hľadisku s odôvodnením, že po polnoci by nedokázali zaistiť ich obsluhu a bezpečnosť.

Kým Američania dali trať do poriadku, uplynuli viac ako dve hodiny, no to už boli fanúšikovia na ulici. Necitlivý postup organizátorov voči priaznivcom ostro kritizoval aj Verstappen.

"Mali sme obavy o našich zamestnancov bezpečnostnej služby, ktorí už boli v práci dlho a čakajú ich ešte ďalšie tri noci. Tiež sme nemohli v službe držať našich vodičov, ktorí majú na starosť rozvoz fanúšikov späť do ich hotelov.

Podľa zákonov by neskôr nemohli šoférovať. Tiež sme potrebovali na okrihu všetko upratať a doplniť zásoby v priestoroch pre hostí,“ citoval web iDnes.cz z vyhlásenia usporiaditeľov, ktorí požiadali fanúšikov o pochopenie.