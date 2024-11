Verstappen predstavil celokariérny cieľ. Som šťastný tam, kde som, povedal

Okrem neho to dokázali Michael Schumacher, Lewis Hamilton (obaja sedemkrát), Juan Manuel Fangio (päťkrát), Alain Prost a Sebastian Vettel (obaja štyrikrát), pričom všetci s výnimkou Holanďana s viac ako jedným tímom.

"Nie je to tak, že by som potreboval vyhrať majstrovstvá sveta s niekým iným. Som šťastný tam, kde som a bolo by naozaj krásne, keby som mohol zostať len v jednom tíme a pretekať zaň navždy. Rád by som veril tomu, že sa to môže stať s Red Bullom. To je cieľ," uviedol Verstappen podľa DPA.

Holanďan má s rakúskou stajňou podpísaný kontrakt do roku 2028. Otázniky však tento rok vyvolala kauza šéfa tímu Christiana Hornera ohľadom zlého zaobchádzania s jednou zo zamestnankýň tímu.

Hoci funkcionára zbavili obvinení, Verstappenov otec Jos bol toho názoru, že v tíme je naďalej dusno a Horner by mal skončiť, inak stajňa "exploduje".