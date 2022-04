Hamilton sa v Saudskej Arábii necíti dobre. Minister ho pozval na otvorenú debatu

BRATISLAVA. Britský pretekár motoristickej formuly 1 Lewis Hamilton dostal od saudskoarabskej vlády pozvánku, aby prišiel osobne vyjadriť svoje obavy a nesúhlas so spôsobom, akým je riadené toto kráľovstvo na Blízkom východe, a stretol sa so samotnými členmi vlády.

"Teraz je rok 2022. Malo by byť ľahké niečo zmeniť. Je to hlavne zodpovednosť ľudí, ktorí sú pri moci, no zatiaľ nenastalo dosť zmien. Je dôležité dozvedieť sa o určitých veciach viac a pochopiť, prečo sa situácia nemení. Som otvorený tejto diskusii," povedal 37-ročný Hamilton.

Saudskoarabský minister športu Abdulaziz bin Turki Al Saud vyhlásil, že Hamilton sa s ním môže úprimne a otvorene pozhovárať.

"Poďme si sadnúť, porozprávajme sa o tom, aké má problémy a pochopme, kde sme, pretože o mnohých z týchto vecí veľa čítate, ale nevidíte ich. Ak chce diskutovať o týchto problémoch, je viac než vítaný," skonštatoval minister.