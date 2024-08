Takto sa na majstra sveta nejazdí. Norris bol na seba kritický, opísal zlé štarty

"Po prvej polovici sezóny som nepodával výkony na úrovni majstra sveta a je to také jednoduché," povedal novinárom na štvrtkovej tlačovke pred Veľkou cenou Holandska.

"V určitých momentoch áno a veľa pretekov som odjazdil, ale drobnosti ma sklamali a to si nemôžem dovoliť. Viem to a nie som s tým spokojný, ale je to preto, že som vášnivý a chcem vyhrávať."

Norris získal svoje prvé víťazstvo v F1 v máji v Miami, ale odvtedy má na konte štyri druhé miesta.

Najvýraznejšie je, že Verstappen odštartoval minulý mesiac Veľkú cenu Belgicka z 11. miesta po treste za motor, napriek tomu však preteky dokončil a predstihol Norrisa.

Austrálsky tímový kolega Oscar Piastri si v posledných štyroch pretekoch počínal lepšie, pričom v Maďarsku získal prvé víťazstvo a dve druhé miesta.

"Je veľa vecí, na ktoré som sa pozrel a na ktorých som pracoval, aby som sa vrátil silnejší," povedal Norris.