Kvalifikace na Velkou cenu Austinu (USA) v rámci šampionátu Formule 1 slibuje napínavou podívanou. Na ikonickém okruhu Circuit of the Americas (COTA) se piloti utkají o co nejlepší startovní pozice do nedělního závodu. Tento 5,5 km dlouhý okruh je známý svými výraznými změnami nadmořské výšky, ostrými zatáčkami a dlouhými rovinkami, které prověří aerodynamiku vozů i dovednosti jezdců.