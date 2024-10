Tréninky a trápení Red Bullu



Už v prvním tréninku Max Verstappen hlásil, že s jeho autem není něco v pořádku, že se děje něco s jeho motorem. A měl pravdu, kvůli problémům s pohonnou jednotkou vedoucí muž šampionátu ani neodstartoval do druhého tréninku. Na první trénink by radši zapomněl i Alex Albon. Ten dostal smyk, trefil Olivera Bearmana s Ferrari a poslal svůj Williams do zdi. Ve druhém tréninku to zase rozbil George Russell, ten rovněž ztratil kontrolu nad vozem a poslal jej do stěny z pneumatik.