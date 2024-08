Lewis Hamilton bez inženýra



Peter Bonnington, často přezdívaný jako Bono, je dlouholetým závodním inženýrem Lewise Hamiltona. Jeho ikonické „Get in there, Lewis!“ však letos zazní naposled. S Hamiltonovým přestupem do Ferrari končí i toto dlouholeté partnerství. Bono by měl zaujmout nějakou z vyšších pozic v samotném týmu Mercedes.