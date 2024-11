Zdravím všechny příznivce formule 1 a vítám Vás u kvalifikace na velkou cenu Brazílie.

Formulový kolotoč se přesunul do brazilského São Paula, kde nás čeká 21. závod letošní sezóny. Na okruhu Autódromo de Interlagos na nás čeká sprintový víkend, takže se máme na co těšit.



Ohlédnutí za kvalifikací na velkou cenu Mexika:

V Mexiku hned v úvodní kvalifikaci nastala pro domácí fanoušky pohroma, neboť jejich miláček, Sergio Pérez, nepostoupil z první části kvalifikace. O moc lépe se nevedlo Oscaru Piastrimu na McLarenu, který taky pokazil svou kvalifikaci a startoval jen místo před Pérezem. V druhé části kvalifikace měl tvrdou nehodu Júki Cunoda, který rozstřelil svůj VCARB. V bitvě o pole position nakonec dominantním způsobem uspěl Carlos Sainz, který předvedl dvě fenomenální kola a připsal si start z prvního místa.



Novinky ze světa formule 1:

Již po velké ceně Mexika se šuškalo, že obhájce titulu Max Verstappen bude muset nasadit šestou pohonnou jednotku a dostane penalizaci pěti míst na startu velké ceny, což bylo jeho stáji RedBullem potvrzeno.

V pátek dopoledne přišla zpráva z Haasu, která oznamovala, že Dán Kevin Magnussen má zdravotní potíže a do sprintového závodu zasáhne Oliver Bearman, který za Dána odjel i velkou cenu Azerbajdžánu. O tom, kdo nastoupí do samotné velké ceny, rozhodne až zdravotní stav Dánského závodníka.



Sprintová kvalifikace:

Ve sprintové kvalifikaci ukázal McLaren, že jim zdejší trať sedí a dojel si pro první řadu. Na pole position se postaví Oscar Piastri, za nímž z druhé příčky vystartuje Lando Norris. Bude tak zajímavé sledovat, jestli nastane týmová režije a Australan pomůže Norrisovi v boji o mistrovský titul. Na třetí příčce dojel Charles Leclerc z Ferrari a čtvrtý odstartuje obhájce titulu Max Verstappen.

Kvalifikace se již po několikáté v této sezóně nepovedla Mexičanovi Pérezovi, který skončil 13. O moc lépe se neumístil sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který takétž nepostoupil z SQ2.