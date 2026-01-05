Kurióznym spôsobom prišiel o vedenie. Španiel počas manévru narazil na kameň

Španielsky motocyklový pretekár Edgar Canet prišiel o priebežné vedenie v celkovom hodnotení Rely Dakar kurióznym spôsobom. V pondelkovej druhej etape stratil čas pre pády, posledný prišiel, keď sa vyhýbal ťave.
Na svojho tímového kolegu z KTM Daniela Sandersa stráca len 30 sekúnd, ťave sa snažil vyhnúť na 85. kilometri. Počas manévru narazil na kameň a spadol, našťastie bez zranení. „Mal som naozaj dobré tempo, od začiatku som viedol.
Okolo 85. kilometra som havaroval. Uprostred trate bol ťava, tak som si povedal, že musím uhnúť ja, keď sa ťava nehýbe. Keď idete rýchlo a narazíte na kameň, spadnete. Potom mi trvalo trochu dlhšie, kým som znovu našiel rytmus,“ opisoval Canet pre španielske médiá.