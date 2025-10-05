Ťažká nehoda Marca Márqueza, pri páde si zlomil kľúčnu kosť. V Indonézii zvíťazil mladík

Moto GP 2025
Veľká cena Indonézie - výsledky:
1.
Fermin Aldeguer
Španielsko
Ducati-Gresini
41:07.651 min
2.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
+ 6,987 s
3.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati-Gresini
+ 7,896 s
4.
Brad Binder
JAR
KTM
+ 8,901 s
5.
Luca Marini
Taliansko
Honda
+ 9,129 s
MANDALIKA. Španielsky motocyklový pretekár Fermin Aldeguer zaznamenal svoj premiérový triumf v kráľovskej triede MotoGP.
Dvadsaťročný jazdec stajne Ducati-Gresini prišiel do cieľa vo Veľkej cene Indonézie s takmer sedemsekundovým náskokom pred krajanom Pedrom Acostom z KTM.
Tretí finišoval ďalší Španiel a Aldeguerov tímový kolega Alex Marquez (+7,896 s).
Aldeguerovi otvorila cestu za víťazstvom zrážka už istého majstra sveta Marca Marqueza s držiteľom pole position Marcom Bezzecchim v úvodnom kole.
Aldeguer sa odpútal od zvyšku štartového poľa a pohodlne si došiel pre prvý triumf. Zároveň je druhý najmladší nováčik, ktorému sa podarilo vyhrať preteky v MotoGP.
Bezzecchi, štartujúci z pole position, mal hrozný štart do pretekov a po prvých dvoch zákrutách sa ocitol až na šiestej priečke. Jazdec Aprilie bol následne až príliš agresívny v snahe dostať sa späť do čela.
Keď sa pustil do útoku, Bezzecchi narazil do zadnej časti Márquezovej Ducati a obaja vo vysokej rýchlosti vyleteli do štrku. Márquez po páde pôsobil vo veľkých bolestiach.
VIDEO: Pád Marca Márqueza
Španiel, ktorý minulý týždeň získal svoj siedmy titul majstra sveta MotoGP na Veľkej cene Japonska, zostal niekoľko minút zhrbený na okraji trate, než sa s ťažkosťami postavil a odkríval preč, držiac sa za rameno.
Tento pád znamenal pokračovanie Márquezovej nešťastnej série na okruhu Mandalika International Circuit, kde ani po štyroch pokusoch nedokázal dokončiť preteky MotoGP.
Medzi Bezzecchim a Márquezom však zrejme nepanovalo žiadne napätie, keďže si po incidente rýchlo podali ruky, ešte predtým, ako Márqueza odviezli do lekárskeho strediska.
Podľa prvých vyšetrení Ducati uviedla, že sa našli známky zlomeniny, a Márquez odletí do Madridu, kde podstúpi ďalšie testy zranenia kľúčnej kosti.
Popoludnie sa pre Ducati ešte viac skomplikovalo o pár kôl neskôr, keď Francesco Bagnaia skĺzol na asfalt.
Talian, ktorý tento rok prežíva náročnú sezónu, vyzeral frustrovane – pozrel sa k nebu a rozhorčene gestikuloval so zopätými rukami.
Priebežné celkové poradie
/Po 18 z 22 pretekov/
1.
Marc Marquez
Španielsko
Ducati
545 b
2.
Alex Marquez
Španielsko
Ducati
362 b
3.
Francesco Bagnaia
Taliansko
Ducati
274 b
4.
Marco Bezzecchi
Taliansko
Aprilia
254 b
5.
Pedro Acosta
Španielsko
KTM
215 b