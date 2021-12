Chochlíková píše históriu! Stala sa majsterkou sveta v thajskom boxe

„Je to neuveriteľný pocit! Ešte musím absolvovať dopingovú kontrolu a potom bude nasledovať ceremoniál. Som rada, že to mám za sebou a získala som titul, pretože som proti sebe mala 4 veľmi silné súperky. Idem si poriadne oddýchnuť a do Vianoc ma v gyme nikto neuvidí. Bol to masaker," komentovala pre Sportnet bezprostredne po finále Chochlíková.

Monike pritom žreb veľmi neprial, keď v prvom kole narazila na neporazenú Švédku a neskôr na veľmi silné súperky z Ruska a domáceho Thajska, ktoré taktiež pomýšľali na zlato. Nečudo, že tréner reprezentácie Tomáš Tadlánek avizoval, že paradoxne najľahší zápas môže Moniku čakať až vo finále.