VIDEO: Chochlíková je pripravená na piatkový súboj. Pred debutom splnila váhový limit

MIAMI. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková bude už tento piatok bojovať na prestížnom galavečere Karate Combat v Miami.
Turnaj s halloweenskou tematikou prinesie zápasy podľa plnokontaktných pravidiel karate, ktoré sa odohrávajú v netradičnom ringu s názvom pit. Ide o ring so šikmými stenami, ktorý je svetovou raritou.
Chochlíková patrí medzi najúspešnejšie postojárky planéty a organizácia s ňou nadviazala kontakt už dávnejšie.
„S Karate Combat som začala komunikovať začiatkom tohto roka, ale dlhšie sme nevedeli nájsť vhodný termín, pretože mojou prioritou boli Svetové hry. O tejto možnosti som sa dozvedela pred dvomi týždňami.
Promotér ma oslovil s ponukou zápasiť na Halloween v Miami, ale problém bol s nájdením súperky. Myslela som si už, že to nevyjde, ale minulý týždeň to prijala Brazílčanka.
Vôbec som neváhala a zápas sa nám podarilo potvrdiť," priblížila zápasníčka z Trenčína.
Kráľovnú česko-slovenského postoja a jednu z hlavných tvárí organizácie PML na Floride čaká duel proti brazílskej súperke. Janaina Silva zastupuje renomovaný tím Fighting Nerds, z ktorého vzišli viacerí bojovníci pôsobiaci v UFC.
Silva má profesionálnu bilanciu 15 výhier a 3 prehry. V posledných rokoch zabojovala tiež o kontrakt s UFC a v klietke drží bilanciu 5:2.
"Súperka je z Brazílie, venuje sa MMA a pred pár rokmi bola aj v Dana White´s Contender Series. Pozerala som niečo z jej predošlých zápasov.
Oproti mne je nižšia, takže to bude hrať na moju stranu a budem môcť pracovať so vzdialenosťou. Ona je však taký pitbull, ktorý sa tlačí dopredu, robí veľa hákov a určite bude nepríjemná," hovorí Chochlíková.
Obe bojovníčky vo štvrtok úspešne splnili váhový limit a sú pripravené na piatkový súboj.
Chochlíková mala na váhe 54,2 kg, jej súperka 54,3 kg. Galavečer sa koná v USA v piatok, čo pre fanúšikov v Česku a na Slovensku znamená v noci z piatka na sobotu.
VIDEO: Chochlíková so súperkou po vážení
Program však začne už v piatok večer o 23:30 nášho času a duel Chochlíkovej je aktuálne naplánovaný ako druhý v poradí. Organizácia Karate Combat vysiela svoje turnaje naživo na Youtube.
Chochlíková sa pritom teší najmä na nový formát zápasu, s ktorým ešte nemá žiadne skúsenosti. „Nazvala by som to ako trochu ‘upgradenutý’ thajský box,“ hovorí s úsmevom.
„Niektoré veci sú povolené, ale nie sú tam počítania. Namiesto toho máte päť sekúnd na to, aby ste ukončili súpera na zemi. Nie sú povolené žiadne páky ani škrtenia, zakázané sú aj takedowny.
Najviac ma však zaujíma samotný ring, teda pit. Má šikmé steny a som zvedavá, ako sa s tým vysporiadam.
Pri lanách v ringu alebo pletive v klietke si viete v určitých situáciách pomôcť, ale tu to bude úplne iné,“ prezrádza slovenská bojovníčka, ktorá je plná očakávania.
Chochlíková má za sebou vydarené obdobie. Nedávno na turnaji Oktagonu v Bratislave zdolala Ateneu Flores podľa postojárskych pravidiel, predtým ale reprezentovala Slovensko aj na Svetových hrách, kde získala bronzovú medailu v Muaythai.
Tento rok získala v ringu aj ďalší opasok prestížnej thaiboxerskej organizácie WMC, keď si podmanila už druhú váhovú kategóriu.
Ako sa jej však bude dariť na Halloween v súboji podľa unikátnych pravidiel?