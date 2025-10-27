Z Trenčína až do Miami. Chochlíková oznámila nečakaný súboj v prestížnej organizácii

MIAMI. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková sa už čoskoro predstaví v jednej z najprestížnejších svetových organizácií bojových športov.
Na turnaji Karate Combat 57, ktorý sa uskutoční 31. októbra v Miami, ju čaká brazílska súperka Janaina Silva.
Chochlíková, ktorá má za sebou bohatú kariéru v thajskom boxe, kickboxe aj MMA, podpísala zmluvu s americkou organizáciou Karate Combat len nedávno.
Slovenskí fanúšikovia ju naposledy videli v klietke Oktagon MMA, kde v Bratislave zdolala Ateneu Flores.
V Miami ju čaká debut v novej organizácii. Súboj proti Silvovej bude súčasťou špeciálneho halloweenského turnaja.
Brazílčanka má profesionálnu bilanciu 15 výhier a 3 prehry, v minulosti sa predstavila aj v Dana White’s Contender Series a trénuje v uznávanom gyme Fighting Nerds.
Chochlíková má na svojom konte viacero titulov z organizácií WMC, WAKO či IFMA a v minulosti sa predstavila aj v americkom Bellatore.
Turnaje Karate Combat patria medzi najatraktívnejšie bojové podujatia súčasnosti.
Kombinujú modernú vizuálnu prezentáciu s tradičnými princípmi bojových umení a ponúkajú aj súboje elitných bojovníkov z rôznych disciplín vrátane bývalých zápasníkov UFC.