    Z Trenčína až do Miami. Chochlíková oznámila nečakaný súboj v prestížnej organizácii

    27. okt 2025 o 16:25
    Slovenská reprezentantka Monika Chochlíková podpísala zmluvu s Karate Combat a už tento týždeň absolvuje debut na turnaji v Miami.

    MIAMI. Slovenská bojovníčka Monika Chochlíková sa už čoskoro predstaví v jednej z najprestížnejších svetových organizácií bojových športov.

    Na turnaji Karate Combat 57, ktorý sa uskutoční 31. októbra v Miami, ju čaká brazílska súperka Janaina Silva.

    Chochlíková, ktorá má za sebou bohatú kariéru v thajskom boxe, kickboxe aj MMA, podpísala zmluvu s americkou organizáciou Karate Combat len nedávno.

    Slovenskí fanúšikovia ju naposledy videli v klietke Oktagon MMA, kde v Bratislave zdolala Ateneu Flores.

    V Miami ju čaká debut v novej organizácii. Súboj proti Silvovej bude súčasťou špeciálneho halloweenského turnaja.

    Brazílčanka má profesionálnu bilanciu 15 výhier a 3 prehry, v minulosti sa predstavila aj v Dana White’s Contender Series a trénuje v uznávanom gyme Fighting Nerds.

    Chochlíková má na svojom konte viacero titulov z organizácií WMC, WAKO či IFMA a v minulosti sa predstavila aj v americkom Bellatore.

    Turnaje Karate Combat patria medzi najatraktívnejšie bojové podujatia súčasnosti.

    Kombinujú modernú vizuálnu prezentáciu s tradičnými princípmi bojových umení a ponúkajú aj súboje elitných bojovníkov z rôznych disciplín vrátane bývalých zápasníkov UFC.

    dnes 16:25
