Tragická správa počas vianočných sviatkov. Zomrela len 18-ročná gymnastická šampiónka

Brazílsku gymnastiku zasiahla smutná správa. Vo veku iba 18 rokov zomrela talentovaná moderná gymnastka Isabelle Marciniaková, ktorá podľahla onkologickému ochoreniu. Jej úmrtie potvrdila Gymnastická federácia brazílskeho štátu Paraná.
Mladá športovkyňa, ktorá bola brazílskou šampiónkou v modernej gymnastike v roku 2021, bojovala s Hodgkinovým lymfómom. Federácia v oficiálnom vyhlásení vyzdvihla jej odkaz a vášeň pre šport.
„Nech jej príbeh, vášeň pre šport a spomienka žijú ďalej ako inšpirácia pre všetkých, ktorí veria v gymnastiku ako nástroj ľudského rozvoja a transformácie,“ uviedla.
Isabelle Marciniaková pochádzala z mesta Araucária v oblasti Curitiby a bola členkou tímu modernej gymnastiky klubu Agir Curitiba.
Počas kariéry získala viacero štátnych i národných titulov a patrila medzi najväčšie talenty brazílskej gymnastiky.
V roku 2021 triumfovala na národnom šampionáte v individuálnej súťaži, zlato získala aj v zostave s loptou a striebro so stuhou.
K jej posledným úspechom patrí titul v seniorskej kategórii trojíc na podujatí Paranaense de Conjuntos v roku 2023, po ktorom musela kariéru prerušiť pre náročnú liečbu.